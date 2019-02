Date e orari dei 16esimi di Europa League: ecco il calendario completo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le sfide dei sedicesimi di finale di Europa League si giocheranno, salvo alcune eccezioni, il 14 febbraio ed il 21 febbraio. Andando nello specifico per quanto riguarda le italiane, l'Inter ed il Napoli giocheranno la gara di andata in trasferta, rispettivamente a Vienna e a Zurigo. La Lazio invece giocherà l'andata all'Olimpico ed il ritorno in trasferta al Sanchez-Pizjuan di Siviglia (non il giovedì come di consueto ma il mercoledì 20 alle 18).

Eccezioni e specifiche per il calendario di Europa League: Galatasaray e Fenerbahce sono inserite nella stessa fascia ma giocheranno la prima in casa in date diverse. Il Gala il giovedì perché vincitore della Super League come da programma. Per il Fenerbahce, andata il martedì 12 alle 18:55. Stesso discorso, ma per la gara di ritorno, per Betis e Siviglia (il Siviglia non giocherà il giovedì 21 ma il mercoledì 20 alle 18) e per Chelsea e Arsenal (l'Arsenal disputerà il ritorno il 20 febbraio alle 18 perché sotto in classifica nella scorsa Premier League).

Calendario completo sedicesimi di finale Europa League:

- Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

- Bruges-Salisburgo

- Rapid Vienna-Inter

- Slavia Praga-Genk

- Krasnodar-Bayer Leverkusen

- Zurigo-Napoli

- Malmoe-Chelsea

- Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

- Celtic Glasgow-Valencia

- Rennes-Betis Siviglia

- Olympiakos-Dinamo Kiev

- Lazio-Siviglia

- Fenerbahce-Zenit

- Sporting CP-Villarreal