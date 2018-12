Date e orari della Coppa Italia: ecco il calendario completo

Ferma la serie A per buona parte di gennaio, prima della ripartenza del campionato sarà la Coppa Italia a tener banco, con le partite valide per gli ottavi di finale. Si comincia sabato 12 gennaio e si va avanti fino a lunedì 14, ma qui sotto ecco le partite in questione (gare secche, senza ritorno).

12 gennaio: Lazio-Novara (ore 15)

12 gennaio: Sampdoria-Milan (ore 18)

12 gennaio: Bologna-Juventus (ore 20,45)

13 gennaio: Torino-Fiorentina (ore 15)

13 gennaio: Inter-Benevento (ore 18)

13 gennaio: Napoli-Sassuolo (ore 20,45)

14 gennaio: Cagliari-Atalanta (ore 17,30)

14 gennaio: Roma-Entella (ore 21)