David Alaba in scadenza col Bayern: il suo agente l'ha già offerto a Juve, Inter e Real Madrid

vedi letture

In casa Bayern Monaco continua a tenere banco il futuro di David Alaba. Come riporta stamane Sky Sports, il jolly in scadenza di contratto sarebbe già stato offerto dai suoi agenti a Juventus, Inter e Real Madrid in vista della prossima stagione. Ogni scenario è così ancora possibile, col laterale/centrocampista classe '92 che si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova avventura professionale dopo ben 12 anni a Monaco tra giovanili e prima squadra.

Non è da escludere, visto il rapporto poco idilliaco col Bayern, che l'austriaco possa essere ceduto subito a gennaio, evitando di perderlo a parametro zero in estate.