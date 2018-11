David Ospina, trenta presenze per il riscatto. Oppure Meret

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di quello che dovrebbe essere il titolare, cioè Alex Meret, è David Ospina a difendere più frequentemente la porta del Napoli. In Champions League è il colombiano a fare da padrone, mentre Karnezis si alterna con lui quando c'è l'impegno infrasettimanale. Un buon modo per mantenere sì le gerarchie, ma non abbattere completamente un portiere che è nel giro della Nazionale ed è di grande esperienza.

TRENTA PRESENZE - David Ospina sarà riscattato al trentesimo gettone, perché scatterà un obbligo di riscatto imposto dall'Arsenal, proprietario del cartellino. La verità è che il Napoli potrebbe addirittura farlo prima, magari cercando un piccolo sconto da parte dei Gunners. L'intenzione è comunque quella di mantenerlo in rosa.

MA C'È MERET - L'investimento di De Laurentiis sul nuovo portiere, però, non è stato da poco. Ventisette milioni per il pacchetto comprendente il friulano e Karnezis, appunto, salvo poi dover correre ai ripari per non avere solo un titolare, visti gli acciacchi del giovane proveniente dall'Udinese. Il riscatto di Ospina non può non passare dal recupero di Meret, ma è possibile che gli azzurri decidano in anticipo.