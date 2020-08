David Silva elogia Mancini: "Ebbe tanta fiducia in me, mi convinse a lasciare il Valencia"

Nel corso dell'intervista concessa al canale ufficiale del club, il centrocampista spagnolo David Silva ha parlato di Roberto Mancini: "Ebbe tanta fiducia in me. Quando stavo nel Valencia, mi chiamava spesso per convincermi a venire nel City. Credeva in me, mi aiutò a prendere la migliore decisione della mia carriera, e da quel momento sono passati dieci anni. Tutto grazie a lui".