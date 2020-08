David Silva fuori dalla Champions, ora la Lazio vuole la sua risposta: sul piatto un triennale

vedi letture

Adesso non ci sono più scuse: David Silva è chiamato a dare una risposta alla Lazio il prima possibile. Dopo l'eliminazione del Manchester City dalla Champions League, il centrocampista spagnolo non ha più questioni di campo come 'scusa' per prolungare ulteriormente la trattativa con la Lazio, che già questa settimana sperava nella firma sul contratto triennale da 4 milioni di euro netti a stagione che però non è arrivata.

La Lazio sente di aver fatto il massimo e per questo motivo non vuole più aspettare: Claudio Lotito si aspetta una risposta entro oggi, tutto il mondo biancoceleste freme per la sua risposta.