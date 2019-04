Davide Lippi: "Chiellini determinante. Inter-Politano? Credo al riscatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sta facendo una grande stagione, ma penso sia abbastanza normale vederlo a questi livelli, sono anni che fa queste prestazioni, si è consacrato ed è uno dei top player". A dichiararlo a Mc Sport è Davide Lippi, procuratore di Giorgio Chiellini che, domani, non sarà in campo contro l'Ajax. "Credo sia determinante per la squadra, ma contro l'Ajax ci sono giocatori per sopperire la mancanza sua e quella di CR7. La Juventus può sostituire chiunque, alle volte questi infortuni capitano, deve recuperare in fretta per il ritorno. Speriamo possa giocare il più lungo possibile, è integro, ha sempre dimostrato. Si deve gestire le stagioni al meglio. Con la Juve abbiamo rinnovato lo scorso anno, non sarà mai un problema".

Su Spinazzola. "Leonardo ha subito questa battuta d'arresto per l'infortunio, negli ultimi otto mesi. Paratici ha sempre creduto in lui, dopo un lungo girovagare se lo è riportato a casa. Ora sta arrivando il suo momento, deve consacrarsi per la Juventus e per la Nazionale. Era un giocatore importante prima dell'infortunio, è stato riconvocato, sta tornando. A me non meraviglia il suo momento di forma. A questi livelli vinci Scudetti, finali, giochi partite belle. Era un attaccante esterno, grande gamba e corsa, faceva l'ala destra. Poi è stato spostato sull'altra fascia, quando arriva con la forza fisica negli ultimi trenta metri ha possibilità tecniche di andare sia a destra che sinistra".

Su Caceres. "Diciamo che con la Juventus, a ora, non ci siamo sentiti. Ci sono partite importanti, si è fatto male domenica, gli dispiace saltare l'andata. Non credo però rientri per il ritorno, quando sarà il momento valuteremo, ora è presto. Nel giro di un mesetto una chiacchierata ce la faremo".

Su Politano. "È un giocatore forte, penso che l'Inter non se lo lasci scappare, c'è un diritto di riscatto. Ha avuto un buon profitto, è al primo anno in una grande squadra e solitamente ci sono dispendi di energie particolare. Per me è una stagione importantissima, si sta confrontando a questo livello e può fare ancora meglio. Può fare di più, non penso che l'Inter non lo riscatti, credo non ci siano problemi".

Su Caprari. "L'ho sentito prima, è pronto finalmente, era molto contento. Ci siamo, è pronto al rientro, poi toccherà all'allenatore. Ha fatto allenamento completo, un infortunio può succedere. È fuori da metà gennaio, siamo a metà aprile. È recuperato".

Sul colpo estivo. "Ce ne saranno molti, non li so dire. Se ne vedranno delle belle, all'Inter qualcosa cambierà, là davanti. La Juventus dovrà fare, a parte Ramsey. Ho già incominciato a fare un po' di sondaggi, c'è volontà di migliorare le squadre".

Sulla corsa Champions. "L'Inter ha ancora Roma, Juventus e Napoli. Spero che Gattuso possa centrare la Champions, mi piace molto e non è semplice gestire le situazioni di grandi squadre, lo sta facendo molto bene. Tutto in alto mare, la Roma è titubante per due partite e poi vince a Genova, in un momento delicato. La Lazio vince con il Milan e poi perde a Ferrara. Non ci sono partite facili, anche per la salvezza. Meno male, perché la Juventus ha già praticamente vinto, tra Champions e salvezza ci si diverte".

Su Pioli. "Penso che avesse con sé la squadra. Poi sono state fatte delle scelte, le dimissioni sono delicate, quando un allenatore decide di lasciare il lavoro non è semplice. Sarà successo qualcosa, a me dispiace. La Fiorentina poteva avere qualche punto in più, ma non sta facendo una stagione disastrosa. Mi fa piacere per Montella, ha preso qualche bordata a destra e sinistra. Certo non è a Firenze per sei giornate, almeno due o tre anni".