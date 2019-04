Davide Lippi: "Dispiace per Pioli. Montella a Firenze almeno 2-3 anni"

© foto di Federico De Luca

Davide Lippi, nella sua intervista rilasciata a MC Sport, ha parlato anche delle dimissioni di Stefano Pioli da allenatore della Fiorentina e dell'imminente ritorno di Vincenzo Montella a Firenze: "Penso che avesse con sé la squadra. Poi sono state fatte delle scelte, le dimissioni sono delicate, quando un allenatore decide di lasciare il lavoro non è semplice. Sarà successo qualcosa, a me dispiace. La Fiorentina poteva avere qualche punto in più, ma non sta facendo una stagione disastrosa. Mi fa piacere per Montella, ha preso qualche bordata a destra e sinistra. Certo non è a Firenze per sei giornate, almeno due o tre anni".