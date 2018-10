Davide Lippi: "Paquetà? Un anno e mezzo fa me lo bocciarono in prestito"

© foto di Federico De Luca

"Sono felice della fiducia che gli sta dando mister Spalletti. Può migliorare, ma sono molto soddisfatto perché non è semplice fare subito bene pur arrivando da una realtà molto più piccola". Parole e pensieri di Davide Lippi, procuratore che s'è così espresso ai microfoni di 'Sky' sull'inizio di stagione all'Inter del suo assistito Matteo Politano.

Sei stato tra i primi a proporre Paquetà in Italia.

"E mi rode parecchio non averlo portato io, ma alla fine fa anche piacere vedere che un giocatore su cui ho lavorato per due anni arrivi in una grande squadra. Il giocatore è forte, molto forte, e sono convinto che potrà fare bene. Poteva arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto a tre milioni un anno e mezzo fa, era quasi fatta con un club medio-piccolo della Serie A, poi alla fine me lo bocciarono. Adesso invece sbarca in Italia per una cifra leggermente più alta".