Davide Lippi su Spinazzola: "La Juve ha sempre creduto in lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a MC Sport, l'agente Davide Lippi, ha parlato anche di Spinazzola, suo assistito: "Leonardo ha subito questa battuta d'arresto per l'infortunio, negli ultimi otto mesi. Paratici ha sempre creduto in lui, dopo un lungo girovagare se lo è riportato a casa. Ora sta arrivando il suo momento, deve consacrarsi per la Juventus e per la Nazionale. Era un giocatore importante prima dell'infortunio, è stato riconvocato, sta tornando. A me non meraviglia il suo momento di forma. A questi livelli vinci Scudetti, finali, giochi partite belle. Era un attaccante esterno, grande gamba e corsa, faceva l'ala destra. Poi è stato spostato sull'altra fascia, quando arriva con la forza fisica negli ultimi trenta metri ha possibilità tecniche di andare sia a destra che sinistra".