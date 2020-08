Davies e i suoi "fratelli". Il Canada del soccer inizia a farsi largo

La vittoria della Champions League da parte del Bayern permette al Canada di entrare nella geografia del calcio europeo: Alphonso Davies è il primo rappresentante del paese nordamericano ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, peraltro da protagonista.

Segno di grande crescita di una nazione da sempre confinata nella periferia calcistica. Un solo exploit, con la qualificazione ai Mondiali del 1986 dove la Nazionale rimediò tre sconfitte in altrettante partite, senza nemmeno segnare un gol.

Da qualche anno qualcosa è cambiato: il primo mattoncino è stato posto nel 2007, con l'ingresso di Toronto in MLS. Seguito poi da Vancouver (2011) e Montreal (2012). Sembra incredibile, eppure fino al 2019 il Paese non aveva un campionato professionistico. La Canadian Premier League è arrivata alla seconda stagione, con 8 squadre al via. Un passo importante per permettere al calcio di crescere.

Uno sport, il soccer, che sta prendendo sempre più piede fra i giovani. Tanto che è diventato uno degli sport più praticati nelle scuole. Siamo ancora lontani anni luce dall'hockey su ghiaccio, ma qualcosa si muove. E l'impatto di Jonathan Davies lo dimostra. Ma il giocatore del Bayern non è l'unico che si sta mettendo in mostra: Jonathan David, per fare un nome, è reduce da una stagione al Gent dove ha segnato 23 reti in 40 partite, guadagnandosi la chiamata del Lille. Un trasferimento da 30 milioni di euro che lo ha portato ad essere il canadese più caro della storia. Da anni Atiba Hutchinson gira per il Vecchio Continente: Copenaghen, PSV e Besiktas nel curriculum del centrocampista oggi 37enne e sempre di proprietà del Besiktas l'attaccante Cyle Larin, reduce dal prestito allo Zulte-Waregem, in Belgio, dove nell'ultima stagione ha segnato 9 reti, servendo 11 assist.

Cresce anche la Nazionale e il successo contro gli Stati Uniti lo scorso ottobre lo dimostra. Un segnale importante per un Paese che nel 2026 ospiterà i Mondiali. E magari una speranza anche per Qatar 2022.