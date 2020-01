© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sblocca la sfida del Bentegodi. L'Hellas passa in vantaggio al 19' grazie alla rete del difensore Dawidowicz, che sfrutta al meglio un calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Veloso e svetta più in alto di tutti. Palla nell'angolo destro, nulla da fare per Gabriel.