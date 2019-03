De Biasi: "La Juve deve temere la spensieratezza dell'Ajax"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mister Gianni De Biasi ha parlato a MC Sport nel corso del Live Show: "L'Italia è cambiata, si vede nel coraggio di lanciare tanti giovani interessanti. Certo, il livello delle due avversarie non era alto, per questo Mancini ha potuto fare anche qualche esperimento. Purtroppo sono mancati giocatori come Chiesa e Florenzi, ma ho visto un grandissimo Barella nella gara con la Finlandia. Ieri non c'è stata partita, ma sono davvero felice per i gol di Quagliarella. La goleada contro il Liechtenstein? La strada intrapresa è quella giusta, ma andiamoci piano: Mancini ha avuto la fortuna di poter schierare tanti giovani interessanti come Kean. È un giocatore incredibile, ma deve rimanere con i piedi per terra e deve avere sempre voglia di stupire.

Zaniolo? Mi piace tantissimo, è un giocatore eclettico. Sicuramente come mezzala sinistra può rendere al meglio, può inserirsi ed andare al tiro con maggior continuità. Non è detto che un domani possa arretrare come ha fatto Pirlo in passato.

Balotelli e Belotti in azzurro? Le porte della Nazionale sono aperte per tutti. Oltre alle qualità tecniche, serve anche la giusta testa: bisogna essere pronti quando chiamati in causa.

La lotta salvezza? Frosinone e Chievo, mi spiace dirlo, ormai sono fuori dai giochi. I ciociari hanno cercato di cambiare marcia con il nuovo tecnico, ma le cose sono molto difficili. Le altre sono tutte in lotta, l'Udinese forse è impreparata e non sa come comportarsi quando si trova in queste posizioni di classifica.

Il caso Icardi? Sulla carta è risolto, c'è da capire quali sono le dinamiche dello spogliatoio. Dovrà essere bravo Spalletti a cercare di mediare e sanare le frizioni. Anche Icardi dovrà essere bravo e dovrà avvicinarsi più alla squadra. Un capitano non deve creare difficoltà alla società.

La sfida fra Juventus ed Ajax? I bianconero devono temere la spensieratezza di una squadra come l'Ajax, una squadra che è andata a vincere in casa del Real Madrid. La Juve non deve pensare che il sorteggio è stato favorevole, deve mantenere la determinazione vista con l'Atletico. La Juve, con quell'intensità di gioco, può mettere in difficoltà chiunque. CR7 è un giocatore troppo importante per la Juve, mi auguro che possa recuperare.

Il Napoli? È una squadra davvero sfortunata nei sorteggi, l'Arsenal è una squadra fortissima. Quest'anno è stato un anno di transizione, ha preso giocatori giovani molto interessanti".