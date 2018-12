De Biasi rivela: "Molto vicino al Frosinone, ma non ero convinto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima di puntare su Marco Baroni, il Frosinone ha vagliato diverse alternative. Tra queste, anche Gianni De Biasi. Il retroscena arriva dal diretto interessato, intervistato da calcionapoli24: "Ero molto vicino, ma non c'erano le premesse per fare questa scelta. Mi piacerebbe tornare ad allenare, in Italia o in un altro posto del mondo, ma vorrei una gratificazione sul piano professionale nella mia carriera".