© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank de Boer torna a parlare ai microfoni della Nos della sua nuova avventura nella Mls alla guida dell'Atlanta United: "La gente spesso pensa che il calcio negli Stati Uniti sia inferiore, ma non è così: sono finito in una vera squadra di calcio. Sono sicuro che se dovessi riuscire a fare qualcosa di buono qui, potrei tornare ad allenare in Europa". L'olandese torna a rimarcare anche le differenze tra l'avventura oltreoceano e le ultime esperienze europee: "Desideravo un certo riposo, qui posso concentrarmi sul lato calcistico il che è una cosa fantastica. Non sempre ho l'intera struttura del club sulle mie spalle, ho imparato quella lezione. All'Inter e al Crystal Palace avrei dovuto concentrarmi maggiormente sul calcio. All'Inter, poi, ci sono così tante influenze, e volevano vedere dei risultati. C'era tanto da fare. Dopo quattro mesi mi sembrava di aver lavorato per sei anni, ero davvero stremato", ha detto l'ex tecnico dell'Inter.