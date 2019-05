De Gea non convince. Lo United torna a pensare a Donnarumma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Complici le difficoltà in questa seconda parte di stagione mostrate da David De Gea, il Manchester United starebbe pensando di tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere titolare. Secondo quanto riportato dal Daily Express le attenzioni dei Red Devils sarebbero tornate a posarsi, come un paio di stagioni fa, su Gianluigi Donnarumma del Milan. Le ridotte possibilità di qualificazione alla prossima Champions League dei rossoneri, secondo il tabloid inglese, giocherebbero a favore di un suo addio al club italiano, anche se, occorre ricordarlo, neanche lo United si è qualificato alla massima competizione europea per club.