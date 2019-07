In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, il nuovo centrocampista del Barcellona Frankie de Jong ha parlato dell'ex compagno di squadra all'Ajax Matthjis de Ligt: "Certo, mi sarebbe piaciuto se fosse venuto al Barça. Ma penso che anche la Juve sia una buona occasione per lui. Ha parlato con la sua famiglia, il suo agente e tutte le persone che sono importanti per lui, e ha preso la decisione di giocare per la Juventus e sono molto felice per lui perché è una buona alternativa, anche se preferisco il Barça, ovviamente. Ma penso che la Juve sia una grande opportunità per lui. Vedremo cosa succede".