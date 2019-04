De Jong: "Dimostrato il nostro valore. Vogliamo farlo anche con la Juve"

Il centrocampista dell'Ajax Frenkie de Jong ha concesso un'intervista a UEFA.com: "Finora abbiamo fatto un grande cammino, abbiamo mostrato a tutti ciò che possiamo fare e speriamo di mostrarlo ancora contro la Juventus. Come mi sento? Motivatissimo, siamo ovviamente i nuovi arrivati delle 8 rimaste in lizza, ma penso che abbiamo dimostrato a tutti che giochiamo allo stesso livello delle altre squadre in corsa. Mi hanno paragonato a Cruijff? Magari perché abbiamo uno stile di corsa simile. Ma penso sia una frase tirata fuori dal contesto, non penso possano davvero avermi paragonato a Cruiijff".