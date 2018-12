Frenkie De Jong e i club più importanti d’Europa. Una corsa senza soluzione di continuità, che alternativamente avvicina il giocatore europeo più entusiasmante degli anni a venire alle soluzioni più disparate, ognuna delle quali considerata come quella destinata a concludere l’affare con l’Ajax. È così, se un mese fa si raccontava di un accordo già raggiunto con il Psg, oggi è il Barcellona a sembrare ad un passo dalla conclusione dell’affare. In realtà, tuttavia, la decisione dell’Ajax è quella di demandare a fine stagione ogni sorta di presa di posizione, con l’unica volontà certa di fare di De Jong il calciatore più costoso della storia dei lanceri. Le tante proposte non hanno ancora trovato un accordo nè una preferenza. Con buona pace di chi se lo sente già in tasca.