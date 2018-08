De Laurentiis: "Ancelotti delizioso, esprime una qualità rara: l'equilibrio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese L'Equipe parlando anche del nuovo tecnico Ancelotti: "È una persona deliziosa, entrata per sbaglio nel mondo del calcio. Avrebbe fatto cose straordinarie in qualsiasi settore. Perché è un uomo sereno che non ha rivincite da prendere, che esprime equilibrio e l’equilibrio è una virtù rara".