De Laurentiis: "Ancelotti tecnico top. Il problema è nel lavoro del gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha analizzato i problemi della squadra nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' alla vigilia della sfida di Champions League contro il Red Bull Salisburgo.

Il numero uno del club partenopeo, dopo aver annunciato il ritiro, ha ribadito la fiducia nei confronti di Carlo Ancelotti: "E' un grande allenatore e non ho nessun motivo per pretendere più di quanto ha fatto. Il problema è nel lavoro del gruppo che si deve amalgamare. Devono trovare le giuste motivazioni non solo quando si gioca con Liverpool e Salisburgo, devono dimostrare di valere il prezzo maturato con noi o con altre squadre.

I problemi del Napoli - De Laurentiis s'è poi soffermato su cosa non ha funzionato fin qui, sulle cause che hanno portato al calo di rendimento della squadra in questo avvio di stagione: "Negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto 13 nuovi innesti, ma purtroppo nel ritiro estivo non tutti hanno potuto lavorare insieme per creare una amalgama positiva. Lozano è arrivato a fine agosto, Koulibaly a Ferragosto, Allan è venuto dopo il Brasile. Alcuni hanno fatto il ritiro con gli altri. Milik per molte settimane era indisponibile. Non abbiamo avuto una squadra già pronta ai nastri di partenza, soffrendo questa situazione in alcuni frangenti. Un allenatore non può mandare in ritiro la squadra, deve farlo la società. La squadra sarà in ritiro fino a domenica mattina quando alcuni risponderanno alle convocazioni delle loro nazionali. Il ritiro non è una punizione, ma un’occasione per conoscersi meglio. A Roma c’era un’aria di bastonatota globale perché non è stato permesso ad Ancelotti di stare in panchina per una stupidità ed una ottusità di regolamento".

De Laurentiis sulla classifica - "Non mi preoccupano i 18 punti in classifica, vedo un bel groppone che alla fine è tutto lì. Credo che noi abbiamo avuto dei ritardi dovuti al fatto che alcuni uomini chiave hanno fatto tardi la preparazione, penso a Koulibaly, a Lozano. Poi Milik si è infortunato ed abbiamo subito altri problemi".