De Laurentiis annuncia: "Voglio restare a vita con Ancelotti"

Importanti rivelazioni da parte di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport oggi in edicola. Il presidente del Napoli ammette di voler "restare tutta la vita con Ancelotti" e anche di aver affidato le chiavi del Napoli a lui e al figlio Edo perché lui, dopo tanti anni, vuole dedicarsi di più a cinema e tv. Sugli obiettivi, De Laurentiis dice: "E' importante aumentare la competitività e dunque il fatturato arrivando lontano. Il vero obiettivo è la Champions. Poi se uno riesce a conquistare anche lo scudetto... ma sono 38 partite e non 13. Ma vincere lo scudetto non mi fa fattuare di più, con la Champions sì e posso acquistare giocatori importanti".