Quest'oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha aperto alla possibilità di ingaggiare Zlatan Ibrahimovic a gennaio. Si tratterebbe di un trasferimento a parametro zero, visto che l'attaccante svedese in questo momento è legato ai Los Angeles Galaxy da un contratto in scadenza il 31 dicembre. "Credo che questo gruppo di calciatori, dopo lo scudetto sfuggito due anni fa, abbia perso la convinzione di poter vincere. Il valore aggiunto di Ibra sarebbe quello di riaccendere la fame di vittoria degli azzurri", ha detto l'ex portiere Giovanni Galli ai microfoni di 'Sportmediaset'.

