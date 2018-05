De Laurentiis attacca la Juve: "Calciopoli? Mano troppo leggera"

Lunga intervista al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulle colonne de Il Mattino. Il numero uno azzurro non le manda a dire alla Juventus: "Sudditanza psicologia degli arbitri verso la Juventus? C'è sempre stata, mica solo adesso. La Juventus è di proprietà della famiglia più potente d'Italia che guida il gruppo economico più potente del nostro paese. Con Calciopoli non si è risolto mondo, ci sono andati leggeri. Prima di andarci giù pesante contro gli Agnelli ci pensano ventimila volte. Per questo deve cambiare tutto: gli arbitri devono dipendere dalla Lega, devono essere assunti come liberi professionisti. E quando sbagliano per tre volte, devono smettere di arbitrare. Facile, o no? Invece gli arbitri dicono di voler essere al di sopra delle parti e poi vogliono il diritto di voto in Federcalcio e difendono pure il loro due per cento.