De Laurentiis attacca Sarri: "Era sono una questione di danaro..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stoccata di Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri. Nel corso di una intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il presidente del Napoli s'è così espresso sul suo ex allenatore: "Io credevo, tre anni fa, di aver incontrato un allenatore che sarebbe rimasto qua per un lungo periodo, avrei potuto trattenerlo, perché aveva altri due anni di contratto. Ma ad un certo punto è diventata solo una questione di danaro. E’ strano questo mondo in cui, di colpo - attraverso l’ambiente, l’impatto mediatico o certi opinionisti - si stabilisce che un contratto vada adeguato. Ma allora che valore ha quell’accordo appena scritto? Tenga presente che noi eravamo già passati da 700.000 euro a 1.550.000. Poi una volta ho sentito dire: al prossimo accordo voglio arricchirmi. E mi sono chiesto: allora le dichiarazioni sull’amore per la città? Io ci avevo creduto, però poi mi sono domandato: e se mi stesse usando come sponda?".