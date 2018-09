© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Io mi devo cautelare, io devo difendere i tifosi napoletani. Cosa c'è di peggio che avere uno stadio con i lavori in corso?" Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio. "Ogni volta, ogni anno questo stadio non ha mai l'agibilità - prosegue a Sky -, perché viene rilasciata solo all'ultimo momento, anche questa volta noi abbiamo dovuto indicare alla Uefa lo stadio di Palermo come alternativa per iscriverci alla Champions. Ma desso avendo comprato il Bari, e vedendo questo bellissimo stadio realizzato prima dei Mondiali del '90 da Renzo Piano, ho pensato che forse, se dovessimo continuare con questa mancanza di soluzioni al San Paolo, chiederò alla Uefa di darmi la possibilità di giocare a Bari. Lo faccio a tutela dei tifosi, gli autobus saranno eventualmente a spese del Calcio Napoli, i tifosi non devono preoccuparsi perché a loro non verrà mai tolta l'opportunità di seguire il Napoli".