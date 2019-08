De Laurentiis blinda Gaetano: "Resta al Napoli, ha colpi sensazionali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha blindato il giovane talento azzurro, Gianluca Gaetano: "Vorrei in squadra dieci Mertens, dieci Milik, dieci Insigne e dieci Allan, ma li potrei nominare tutti... Sono tutti giocatori di livello, pure lo stesso Gaetano. A proposito, Gianluca resterà con noi, non lo daremo in giro a nessuno. È uno che vi farà vedere dei numeri sensazionali nei prossimi anni".