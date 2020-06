De Laurentiis: "Callejon conosce le nostre condizioni. Koulibaly via solo per 100 milioni"

vedi letture

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso della sua lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport di oggi, ha parlato anche del futuro di Callejon: "L'autunno scorso abbiamo chiarito la nostra posizione, con un aumento del contratto di 100-200 mila euro. Il suo manager non ci ha fatto sapere più niente ma le condizioni le conosce". Poi a proposito del futuro di Koulibaly e Fabian Ruiz, nomi chiacchierati anche per il mercato in uscita: "Se si presentassero City, United o PSG con 100 milioni di euro ci penserei e potrebbero partire se questa fosse la loro volontà. 60 milioni non li prendo nemmeno in considerazione".