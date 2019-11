© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis torna a parlare del VAR. Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il numero uno del Napoli s'è così espresso su cosa, a suo avviso, in questo momento non funziona: "Perché non devono esserci cartellini rossi e gialli per gli arbitri? Perché c'è questa ostinazione a non capire che il VAR deve essere un aiuto? Per ogni tempo ci vorrebbe una chiamata dell'allenatore avversario e dell'allenatore nostro. Se tu dai per due volte in una partita la possibilità di chiamare la VAR ad entrambi gli allenatori, quanto tempo perdiamo? Non tanto. Si perde più tempo come si fa ora, visto che l'arbitro non sa tenere l'autorità in campo. L'arbitro non si rende conto che questi sono ragazzi, che sono in debito d'ossigeno perché stanno giocando, e non capisce che si sentono mortificati da dei torti. Ed è normale che c'è un innalzamento della temperatura, che l'arbitro non può risolvere cacciando il rosso o il giallo. Mica è un film di Totò. L'arbitro non è una macchietta, perché dobbiamo farla diventare tale? Lui deve essere l'imparzialità fatta persona. Il VAR deve essere d'aiuto direttamente chiesto dalle squadre".

