Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento Club Advisory Platform di Madrid: "È chiaro che i campionati nazionali vadano difesi e devono essere giocati nel weekend. Dico anche però che Champions ed Europa League siano invecchiate, non bastano i soldi per accontentare la crescita del calcio. Serve una rivoluzione copernicana: devono essere cancellate entrambe, per poi formare un'altra European Cup con tutte le squadre che già partecipavano, senza prime della classe e seconde della classe. Altrimenti sarebbe un calcio al calcio mondiale".