De Laurentiis chiede scusa alla dirigente della Lega: "Dispiace aver reagito impropriamente"

vedi letture

Nella giornata di ieri è emerso anche uno scontro verbale andato in scena il giorno prima in Lega, durante l'Assemblea, tra Aurelio De Laurentiis e una dirigente della Lega, Viola Fabri (Chief Operating Financial Officer della Lega), alla quale il numero uno del Napoli ha voluto chiedere scusa: "Mi dispiace per aver reagito impropriamente e poco educatamente", le sue parole al quotidiano La Repubblica.