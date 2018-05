De Laurentiis: "Col VAR usato bene Scudetto al Napoli. Serie A falsata"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, oggi è tornato a parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss, mettendo in dubbio la correttezza del campionato: "Il campionato è stato falsato, ma sono anni che viene falsato. Non vorremmo pensar male, ma il VAR va modificato e va tolto dalle mani degli arbitri. Un arbitro deve essere equidistante tra le parti, proprio per evitare di dover fare brutti pensieri la sua figura va tenuta indenne. Deve amministrare il gioco, alla VAR devono esserci dei tecnici che segnalano di volta in volta all’arbitro i suoi errori. Stiamo subendo campionati falsati da anni, quest’anno con l’introduzione della tecnologia abbiamo assottigliato ancora di più il divario con la Juve. Credo che se la VAR fosse stata usata bene lo Scudetto sarebbe stato del Napoli! Mi auguro che nelle ultime tre giornate la squadra scenda in campo con la leggerezza e la voglia di sapersi divertire. Matematicamente potremmo ancora vincerlo, ai punti del Napoli ne aggiungo altri 6-8, che ci sono stati scippati. Sono d’accordissimo con chi sui social dice che lo Scudetto è nostro, ma restiamo tranquilli e calmi perché se dovessimo perdere le ultime tre dovremmo rifare i calcoli (ride, ndr). Siamo fieri di essere napoletani, essere napoletani vuol dire avere una marcia in più. Gli altri non ce l’hanno, quindi perché infliggere loro questo castigo morale?". Lo riporta TuttoNapoli.net.