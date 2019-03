© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a Il Corriere dello Sport per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Non solo il futuro di Carlo Ancelotti ("a lungo con noi sarebbe un regalo", dice), c'è spazio anche per la gara contro la Juventus. "E' la sfida delle sfide da oramai dieci anni. Napoli e Juventus sono i club riusciti a rianimarsi dopo gli sconquassi del passato, il fallimento per noi e Calciopoli per loro. Restano però le ferite e i tanti sospetti sullo Scudetto del 2018. Adesso occhio al Var".