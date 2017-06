De Laurentiis: "Contento per Ounas. Reina? Mica possiamo sempre rinnovare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Contento per Ounas? Molto". Lo ha rivelato Aurelio De Laurentiis all'uscita dalla Commissione Antimafia a Roma: "Mario Rui? Adesso vediamo, siamo appena agli inizi. Il mercato non si è ancora aperto, aspettiamo il primo luglio. Rinnovo per Reina? Ha ancora un anno, mica possiamo stare sempre a rinnovare. Sarri non va da nessuna parte - si legge su Il Mattino -, il suo contratto dice già che resterà con noi altri tre anni", ha concluso.