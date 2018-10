De Laurentiis: "Corsa Scudetto è aperta. Anche la Juve potrà rompere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corsa Scudetto già chiusa? Non per Aurelio De Laurentiis. Intervistato dal 'Corriere dello Sport', questo il pensiero del numero uno del Napoli: "E lei pensa che dopo otto giornate sia chiuso? Ci sarà un momento in cui anche la Juventus potrà rompere? Io penso che sognare di vincere sia possibile, sia nelle corde di questa società che ha fatto passi da gigante e che si è consolidata a livello internazionale".