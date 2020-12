De Laurentiis e il Covid nel 2020: "Stato inadeguato. Abbiamo fatto acqua da tutte le parti"

vedi letture

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/napoli-la-frecciata-di-de-laurentiis-non-voglio-prendermela-con-pirlo-dandogli-del-pirla-1474920, ha parlato anche della pandemia che ha colpito il mondo nel 2020: "È stato un evento epocale, qualcosa che ci ha posto prepotentemente davanti a tanti perché, uno più di tutti. L’inadeguatezza dello Stato, gli italiani gli hanno dato il mandato di gestire la salute pubblica ed invece abbiamo fatta acqua da tutte le parti. La colpa principale è in noi italiani, siamo stati dormienti per troppi decenni. Abbiamo avuto delle piccole panacee negli anni, ingannando in superficie un popolo che ha dimenticato di non essersi mai unificato. Nessun politico ha pensato di valorizzare il Made in Italy, siamo stati delle eccellenze in tanti settori".