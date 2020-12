De Laurentiis: "Gattuso ha un problema all'occhio. Non ha responsabilità per gli ultimi ko"

vedi letture

Cosa si aspetta dal Napoli dopo queste due sconfitte consecutive? E' una delle domande poste ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo l'udienza del Collegio di Garanzia del CONI. Questa la sua risposta raccolta dal nostro inviato: "No vabbé ma queste sconfitte ci possono stare. Gattuso ha un problema che gli si ripercuote sull'occhio e deve prendere in continuazione il cortisone. Poiché non lo prendeva da 15 giorni vedeva addirittura doppio. Abbiamo visto l'altro giorno insieme la partita della Juve e lui non riusciva a vedere, a capire... In quelle condizioni lì non ha alcun tipo di responsabilità. Lui è un grandissimo uomo di calcio, un grande esperto e ha i cosiddetti attributi. Io lo ringrazio sempre per quello che ha fatto e farà, solo che ora dobbiamo preoccuparci che riprenda la sua stabilità fisica e mentale per portare la squadra verso lidi sempre più importanti".

Clicca QUI per l'intervista integrale ad Aurelio De Laurentiis