De Laurentiis: "Gattuso il tecnico più rispettato mai avuto. Multe? Cancellata l'era precedente"

Dopo la vittoria della Coppa Italia da parte del suo Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni della sala stampa dello stadio Olimpico. Ecco quanto evidenziato da TuttoNapoli: "Posso esser stato bravo a scegliere Gattuso. Già lo scorso anno al compleanno di Ancelotti dimostrò di essere un grande dialogatore, quando parli con lui la tua esperienza spazia. Ha avuto il merito di riuscire a ricompattare ciò che s'era dissolto, siamo come qualità di gioco che come sistema, anche per la situazione antipatica che s'era venuta a creare non accettando il ritiro. E' riuscito a raccogliere frutti, ha fatto da collante: Gattuso forse è l'allenatore più rispettato dallo spogliatoio da quando faccio il presidente. Tutti i calciatori sono nelle sue mani, anche i meno utilizzati saranno delle pepite d'oro. Quando Gattuso è venuto gli ho detto che avrebbe perso le prime 4-5 partite e poi sarebbe andato avanti come una freccia, così è stato. Guardate anche Meret, si vedeva che aveva la capacità del manico".

Multe? Non ne abbiamo parlato, ma hanno cancellato l'era precedente e sono maturi adesso, un grande esempio di professionalità e sportività. Insieme ci siamo concentrati sulla ripresa.

Champions? Contro il Barcellona avremo una grandissima partita, potremmo accedere ai quarti di finale e sarebbe il coronamento inaspettato di un anno maledetto. La squadra sta reagendo bene, è inutile ricordare il passato e anch'io l'ho rimosso".