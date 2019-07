Queste le parole di Aurelio De Laurentiis su Raul Albiol a Sky Sport 24. "E' un amico della famiglia Napoli, della mia famiglia. Ha appagato la mia richiesta per due anni, al terzo mi ha detto di voler andare altrove e non potevo dirgli di no".

Su Manolas. "Dovevo sostituire Albiol con un pezzo da novanta, siamo intervenuti con capacità e determinazione. Sono contento faccia parte della nostra rosa".