De Laurentiis: "Icardi, James, Lozano e non solo: valutiamo tanti nomi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport a Marsiglia qualche ora prima dell'amichevole con l'OM (stasera alle 21:00), il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato così delle grandi manovre per rinforzare l'attacco azzurro: "Al di là di James Rodriguez, Lozano e Icardi, sono tanti nomi che stiamo valutando. Tant'è che ho offerto una cifra 'al cubo' per Pépé ma non siamo riusciti a prenderlo. Il vero calcio alberga in Inghilterra, ma con il ritorno di Ancelotti, Sarri e Conte possiamo tornare grandi anche in Italia".