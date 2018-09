De Laurentiis innamorato di Ancelotti. Futuro sempre più da manager

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport racconta il momento del Napoli, reduce dalla vittoria per 3-1 in casa del Torino. Aurelio De Laurentiis è sempre più innamorato di Carlo Ancelotti. "Doveva trovare la quadra, con lui il gioco è diverso. Non ho mai avuto dubbi, l'ho scelto propri oper essere tranquillo. Nei prossimi anni avrò tante cose a cui pensare". Per il tecnico si profila un ruolo sempre più da manager.