De Laurentiis: "L'aver battuto il Liverpool in amichevole mi preoccupa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Ginevra, dov'è impegnato per l'assemblea dell'ECA: "Ho un po' di paura perché abbiamo battuto il Liverpool in amichevole con un punteggio alto e non vorrei che i nostri giocatori entrassero in campo tranquilli. Serve attenzione e concentrazione e dobbiamo affrontare i campioni d'Europa come se fosse la partita dell'anno. Dobbiamo essere sereni dal punto di vista mentale ma al 110% dal quello fisico".