© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da ESPN, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di mercato: "Seguiamo Lozano da gennaio, sappiamo esattamente qual è il suo valore. Potrebbe essere un buon giocatore per il Napoli così come potrebbe esserlo James Rodriguez o come il brasiliano Everton e molti altri. Di Lozano mi piace che è giovane, più di James. Quest'ultimo ha maggiore esperienza, ha lavorato due volte con Ancelotti ed è un'altra garanzia. Ma dobbiamo considerare chi può essere maggiormente utile per la squadra. Io ho la mia opinione, Giuntoli ne ha un'altra e Ancelotti ne ha un'altra ancora".