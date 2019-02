De Laurentiis: "Napoli non vive di plusvalenze immediate come altri club"

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola riporta ulteriori dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine della presentazione del ritiro in Trentino. Parole rilasciate per chiarire la strategia del club partenopeo sul fronte cessioni nei giorni che vedono Hamsik trasferirsi in Cina, dal Dalian Yifang. "Si doveva investire e l’abbiamo fatto. Da quanti anni ci teniamo campioni come Insigne, Mertens, Koulibaly, Albiol, Hamsik? Noi non viviamo di acquisizioni e rivendite immediate come fanno altri. Non è facile arrivare secondi. Il lavoro fatto fin qui - riporta La Gazzetta dello Sport - deve essere rispettato, siamo in Europa da 9 anni consecutivi. Ci siamo inventati un allenatore come Sarri, che oggi è in Inghilterra. Prima c’era stato Benitez, ora Ancelotti: sono state scelte importanti, di cosa stiamo parlando? Ci stiamo comportando come Real e Barcellona. Purtroppo lo sport è così, si vince e non si vince".