De Laurentiis: "Neymar 200 milioni? Allora Koulibaly ne vale 150"

Lunga e interessante intervista di Aurelio De Laurentiis ai microfoni de Le Parisien. Il patron del Napoli ha dedicato varie frecciate al PSG, suo avversario di domani in Champions.

Qual è il suo obiettivo nei due match col PSG? “Vogliamo il maggior numero di punti possibile. C’è anche un interesse economico, visto che veniamo pagati in base ai risultati. È anche l’occasione per dimostrare il valore dei nostri giocatori, e di comprendere il nostro valore in questa Champions. E’ pazzesco che il Liverpool fosse in terza fascia”.

Crede nella qualificazione? “Ci spero, è il nostro obiettivo”.

E il PSG può uscire al primo turno? “Beh, il PSG non ha problemi economici. Se ha un bilancio in rosso, come un prestigiatore lo fa diventare bianco. Per me il calcio non è un modo per fare altri investimenti, come per il Qatar”.

Come combatte con chi ha più mezzi dei suoi? “Abbiamo sempre avuto grandi allenatori e facciamo una grande ricerca sui calciatori. Ora abbiamo anche acquisito il Bari, dove possiamo far maturare i giocatori che non sono ancora pronti”.

Considera ancora, come disse nel 2012, che il PSG non rispetti il Fair Play Finanziario? “Con i russi, i qatarioti, gli arabi e forse i cinesi in futuro, è molto facile nascondere i finanziamenti. Se i qatarioti sponsorizzano il PSG via Qatar Airways con 100 milioni di euro sulla maglia, nessuno dice nulla. In Italia, ci sono almeno quattro squadre che non dovrebbero giocare, perché sono piene di debiti ... Dovrei fare un'indagine, ma non è compito mio. Mi piace molto Ceferin, ma deve essere diplomatico. È un avvocato, è molto intelligente. Quando assumi un ruolo politico, non vuoi mai commettere un errore. Se dopo 10 giorni di campionato una squadra è a 30 punti e la seconda a 22 punti, come in Ligue 1, c'è qualcosa che non funziona, che non è equilibrato. Il PSG vuole vincere la Champions League forzando la mano, ma per cosa?”.

Tutti i club vogliono vincere, giusto? “Ok, ma se inviti sei persone a cena a casa, comprerai 100 kg di spaghetti e cinquanta scatole di pomodori?”

Perché ha definito il prezzo di trasferimento di Neymar un anno fa "patetico e volgare"? “Non è solo volgare, è una questione di rottura del mercato. Se qualcuno viene valutato a 180 o 200 milioni, posso dire che Koulibaly, che è il miglior difensore in Europa, lo valuteremo tra 150 e 200 milioni ... Ma non è in vendita”.

Alla fine, aumenta il prezzo anche dei suoi giocatori … “Ma no, non mi aiuta. Devi creare un equilibrio, altrimenti avrai sempre una squadra a 30 punti e gli altri 10 punti dietro”.