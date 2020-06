De Laurentiis: "Non venderò mai il Napoli: ho messo il calcio davanti a tutto"

Aurelio De Laurentiis giura eterno amore al suo Napoli: "Non lo venderò mai - ha dichiarato al Corriere dello Sport - Ho messo il calcio davanti a tutto nonostante abbia ricevuto offerte multimilionarie. Il problema è che mi sono infilato in un mondo di prenditori più che di imprenditori". A proposito della Lega Calcio ha aggiunto: "Perché non mi devo confrontare direttamente con gli azionisti? Ci troviamo continuamente con chi chiede rinvii per riferire all'azionista. Al di là di questo, manca in generale una visione industriale del calcio. Si pensa solo ai diritti tv".