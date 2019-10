© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rigore non assegnato al Napoli nel 2-2 contro l'Atalanta continua a far discutere. Nella lunga intervista a Sky, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha pesantemente attaccato la classe arbitrale e l'utilizzo (o meglio il non utilizzo) del VAR: "Io ho detto che a velocità normale è rigore, a suon di logica. Ma io non voglio dire se lo è o meno. Dico che ho il diritto, per i soldi che investo nel calcio, per i calciatori miei e dell'altra squadra, di vedere le immagini al VAR. Ma vi rendete conto che potremmo essere il più grosso partito politico d'Italia? Saremmo in grado di cambiare questo calcio che non va avanti. Non possiamo pagare e comprare giocatori per centinaia di milioni, non possiamo permettere che le squadre di alta classifica abbiano centinaia di milioni di debiti per far giocare questi signori (il riferimento è agli arbitri, ndr). Ma venissero a spiegarci le cose, anziché pontificare dall'alto. Ma chi siete? Calmi, tranquilli, sereni. Questo è il più bel gioco del mondo, che state cercando di avvelenare. Non voglio dire che ci sia una volontà specifica, ma ne abbiamo le tasche piene".