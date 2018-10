De Laurentiis: "PSG prestigiatore. Potrebbe chiamarsi Paris Qatar"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Le Parisien del rapporto del PSG col Fair Play Finanziario negli ultimi anni: "Il PSG ha una grande forza, grazie al fatto che non ha problemi economici. Se ha un bilancio in rosso, come un prestigiatore lo fa diventare bianco. Per me il calcio non è un modo per fare altri investimenti, come per il Qatar. E' solo un settore, come quando faccio film. Dal 2004 abbiamo fatto molta strada, abbiamo fatto esplodere Lavezzi, Cavani, Higuain, Insigne, Mertens.... Il Paris Saint-Germain potrebbe essere chiamato Paris Qatar".