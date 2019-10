De Laurentiis: "Ritorno di Higuain? Se me lo chiedesse Ancelotti..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista rilasciata a Il Mattino dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Tanti gli argomenti trattati, dal rapporto con Ancelotti alle offerte per Koulibaly, fino ai grandi ex, Sarri e Higuain.

Come va con Ancelotti?

"Lo terrei a vita con me, lo sento anche tre volte al giorno. Col Liverpool ho visto il vero Napoli".

Koulibaly può restare a vita?

"Non l'ho venduto nemmeno per 105 milioni di sterline, sono affezionato a lui. Poi tutto può succedere".

Che effetto le fa Sarri alla Juve? Riprenderebbe Higuain?

"Sarri ha tanti lati positivi e qualcuno negativo. In Inghilterra si è migliorato, la Juve ha dinamiche di spogliatoio diverse dalle nostre. Higuain? Se me lo chiedesse Ancelotti, direi perché no?".