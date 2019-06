De Laurentiis: "Sarri era un simbolo per i napoletani, peccato"

Il pubblico di Napoli non ha preso bene il trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus. Dopo le dichiarazioni circolate ieri, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è tornato a commentare il passaggio a Torino del suo ex allenatore. "Non ha tempo per i rapporti umani, almeno nell’ambito lavorativo. Credo che in tre anni a Napoli - riporta il Corriere della Sera in edicola - non abbia mai partecipato a una cena di gruppo coi suoi calciatori", ha detto il numero uno azzurro sottolineando come Sarri pensi solo alla gestione degli uomini in campo.

Il patron s'è poi messo nei panni del suo pubblico. "Capisco la delusione dei napoletani, vivono il calcio in maniera viscerale e Sarri si era un po’ preso la loro anima", le dichiarazioni di De Laurentiis che ha poi parlato della dedica di Sarri ai napoletani dopo aver vinto l'Europa League sotto il cielo di Baku contro l'Arsenal: "Sarri è intelligente e furbo, abituato a lavorare per se stesso. Poi ci sono lo stile e l’eleganza".